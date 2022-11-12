ВСУ за ночь уничтожили четыре вражеских БТР возле Гуляйполя (видео)
Фото: ВСУ за ночь уничтожили четыре вражеских БТР возле Гуляйпол (Getty Images)
За прошедшую ночь возле Гуляйполя украинские военные уничтожили сразу четыре вражеских бронетранспортера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Как сообщили в ВСУ, вражеские БТР уничтожили военные 155 батальона 100-й бригады территориальной обороны.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.
Также мы писали, что украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.
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