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ВСУ за ночь уничтожили четыре вражеских БТР возле Гуляйполя (видео)

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Суббота 12 ноября 2022 12:45
ВСУ за ночь уничтожили четыре вражеских БТР возле Гуляйполя (видео) Фото: ВСУ за ночь уничтожили четыре вражеских БТР возле Гуляйпол (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшую ночь возле Гуляйполя украинские военные уничтожили сразу четыре вражеских бронетранспортера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщили в ВСУ, вражеские БТР уничтожили военные 155 батальона 100-й бригады территориальной обороны.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.

Также мы писали, что украинские войска в ходе контрнаступательных действий впервые захватили военный вертолет. Речь идет о многоцелевой "вертушке" Ми-8.

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