ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 80 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 810 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 12 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,

танков - 2838 (+24),

боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,

артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 205 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,

специальная техника - 160 (+0).