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ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 09:00
ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 80 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 810 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 12 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,
  • танков - 2838 (+24),
  • боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 205 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,
  • специальная техника - 160 (+0).

Напомним, подразделения ВСУ освободили на юге Украины уже более 3 тысяч квадратных километров.

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