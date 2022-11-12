ВСУ уничтожили уже 80 тысяч оккупантов: обновленные потери России
Фото: РФ потеряла в войне против Украины уже более 80 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 810 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 80 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 12 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,
- танков - 2838 (+24),
- боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,
- специальная техника - 160 (+0).
Напомним, подразделения ВСУ освободили на юге Украины уже более 3 тысяч квадратных километров.
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