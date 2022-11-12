ЗСУ за ніч знищили чотири ворожі БТР біля Гуляйполя (відео)
Фото: ЗСУ за ніч знищили чотири ворожі БТР біля Гуляйпол (Getty Images)
Минулої ночі біля Гуляйполя українські військові знищили відразу чотири ворожі бронетранспортери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як повідомили у ЗСУ, ворожі БТР знищили військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.
Також ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.
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