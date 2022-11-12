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ЗСУ за ніч знищили чотири ворожі БТР біля Гуляйполя (відео)

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Субота 12 листопада 2022 12:45
ЗСУ за ніч знищили чотири ворожі БТР біля Гуляйполя (відео) Фото: ЗСУ за ніч знищили чотири ворожі БТР біля Гуляйпол (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої ночі біля Гуляйполя українські військові знищили відразу чотири ворожі бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомили у ЗСУ, ворожі БТР знищили військові 155 батальйону 100-ї бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 80 тисяч своїх військових.

Також ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

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