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ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW

Воскресенье 01 октября 2023 04:01
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ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском направлении. Российская армия контратакует к югу от Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российский военкор утверждал, что позиционные бои продолжаются у Синьковки и в районе Серебрянского леса.

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что за минувшие сутки российские войска возобновили штурмовые действия на Купянском и Лиманском направлениях и дважды безуспешно пытались прорвать украинскую оборону.

Сообщается, что российские военные развернули части новосозданной 25-й общевойсковой армии (ООС) вдоль линии фронта в направлении Купянск-Лиман.

30 сентября Евлаш сообщил, что украинские силы зафиксировали вдоль линии фронта на Купянск-Лиманском направлении в общей сложности 12 000 военнослужащих 25 ООС и что она состоит из мобилизованных и личного состава сильно деградированных подразделений, полностью потерявших свою боеспособность.

Он добавил, что 25-я ОАА испытывает проблемы с вооружением, материально-техническим обеспечением и персоналом.

ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW

Бои в Донецкой области

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы пытались прорваться к железной дороге к востоку от Клещиевки и Андреевки. Агрегатор новостей РФ утверждает, что ВСУ продолжают нацеливаться на трассу Т0513 (Бахмут-Горловка), являющуюся ключевой российской логистической линией.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные атаки вблизи Клищиевки.

Российский "военкор" опубликовал кадры, на которых утверждается, что подразделения российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют в направлении Соледара.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 сентября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись западнее Марьинки (на юго-западной окраине города Донецк).

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся удары восточнее Степного, юго-западнее Авдеевки, а также вблизи Новоселовки, Тоненького, Марьинки и Новомихайловки.

ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISWВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW

"Южная ось"

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска атаковали вблизи Приютного тремя небольшими группами по 15 человек, каждая. Другой военный блоггер РФ утверждал, что 29 сентября украинские силы провели разведку в районе Приютного и Новомайорского.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской областей 30 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Старомайорского и Новодаровки. Российские "военкоры" заявили, что авиация РФ нанесла удар по мосту через реку Шайтанка в Великой Новоселке.

ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении. Российский военкор утверждает, что небольшие группы украинской пехоты продолжают штурм вблизи Роботиного, Новопрокоповки и Вербового.

Российские военные блоггеры также утверждали, что украинские силы атаковали в районе севернее Вербового и вели штурмы в направлении Копани (11 км юго-западнее Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что российские войска отразили ограниченные позиции на ряде ранее утраченных российских оборонных позиций к югу от Роботиного.

Генштаб ВСУ сообщил, что 30 сентября российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Роботиного и Вербового.

ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISWВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISWВСУ наступают на Мелитопольском направлении, а РФ контратаковала у Роботиного, - ISW

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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