Зеленский создал девять военных администраций в Донецкой области
Владимир Зеленский подписал указ о создании девяти военных администраций в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:
- Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Белозерская городская военная администрация Покровского района Донецкой области
- Гродовская поселковая военная администрация Покровского района Донецкой области
- Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Криворожская сельская военная администрация Покровского района Донецкой области
- Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области
- Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района Донецкой области
- Удачненская поселковая военная администрация Покровского района Донецкой области
Указ вступает в силу дня опубликования.
Ранее мы писали, Зеленский с главой СБУ и начальником ГУР обсудил подготовку к активным боевым действиям.
Напомним, Россия, 14 апреля обстреляла Славянск. Из-под завалов жилого дома извлекли 14-летнюю девочку. Также в результате атаки оккупантов погиб двухлетний ребенок.
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