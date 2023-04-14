Зеленский создал девять военных администраций в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал указ №226/2023 об образовании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Согласно ему создано:

Ранее мы писали, Зеленский с главой СБУ и начальником ГУР обсудил подготовку к активным боевым действиям.

Напомним, Россия, 14 апреля обстреляла Славянск. Из-под завалов жилого дома извлекли 14-летнюю девочку. Также в результате атаки оккупантов погиб двухлетний ребенок.

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