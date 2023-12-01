ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и пытаются продвинуться к югу от Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
30 ноября российские войска продолжали локализованные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили семь российских штурмов вблизи Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.
Также войска РФ временно активизировали локализованные наступательные операции вблизи Кременной, но не добились никаких подтвержденных успехов.
В ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Ямполевки, Торского, Тернов и в районе Серебрянского леса. Украинские силы отразили и 24 российских атаки на Лиманском направлении.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 20-й общевойсковой армии и новой 25-й возобновили наступление на Лиманском направлении, чтобы выбить украинские силы с левого берега реки Жеребец. Тем не менее, ISW не заметил доказательств согласованных наступательных усилий россиян, направленных на продвижение к этой реке.
Бои в Донецкой области
Сообщается, что 30 ноября российские войска предприняли многочисленные попытки наступления вблизи Бахмута. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска РФ захватили несколько позиций у Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), севернее Хромового и в направлении Богдановки.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановки, Андреевки и Клещиевки.
В Генштабе ВСУ также заявили, что украинские силы продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска совершили атаки вблизи Берховского водохранилища и Клещиевки.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к западу от железнодорожного полотна у Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и вблизи Новокалинового.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного и Первомайского. Отмечается , что мерзлая земля возле Авдеевки уже размягчилась в грязи, что усложняет работу транспортных средств как российским, так и украинским силам.
Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска наносят планирующие бомбовые удары с самолетов Су-35 вблизи Авдеевки.
30 ноября российские войска продолжили наступление на запад и юго-запад от города Донецка, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Красногоровки (непосредственно западнее Донецка) и Новомихайловки.
Российский блоггер утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали Марьинку.
"Южная ось"
30 ноября русские войска продолжили ограниченные наземные обстрелы в районе границы Донецко-Запорожской областей. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Пречистовки (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).
Несколько российских блоггеров утверждали, что силы РФ якобы захватили несколько неопределенных украинских позиций вдоль линии Приютно-Старомайорское.
В ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Российские "военкоры" заявили, что плохие погодные условия продолжают препятствовать движению транспортных средств и артиллерийским операциям, но дроны продолжают работать.
Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 30 ноября, но не совершили подтвержденных наступлений. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили по меньшей мере 14 атак россиян вблизи Работино и к юго-западу и западу от Вербового.
Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска "несколько активизировались" на Запорожском направлении и пытаются отбить утраченные позиции.
30 ноября украинские войска продолжали наземные атаки на левом (восточном) берегу Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.
Несколько российских источников утверждали, что продолжаются бои вблизи Кринок. Российский "военкор" заявил, что украинские войска пытаются продвинуться к югу от города.
Министерство обороны Великобритании 30 ноября сообщило, что элементы новосформированной российской 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, вероятно, развернуты в Херсонской области, что соответствует предварительным наблюдениям ISW.
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