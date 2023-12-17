ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наземных операций на восточном (левом) берегу Херсонской области. ВСУ пытаются продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 11 атак российских войск вблизи Синьковки и по меньшей мере 5 вблизи Макеевки и восточнее Тернов и Ямполевки.

Представитель украинской бригады заявил, что российские войска начали использовать более эффективные боеприпасы вместо беспилотников "Ланцет" на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские источники утверждали, что 16 декабря украинские войска совершили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска якобы отразили украинские атаки Ольшан, Синьковки, озеро Лиман, Петропавловки, Новоселовского и Белогоровки.

Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска неудачно атаковали у Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Российские блоггеры утверждали, что силы РФ также безуспешно атаковали у Хромового.

16 декабря русские войска вели наступательные действия вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись к западным окрестностям промышленной зоны. Российские "военкоры" утверждали, что силы РФ якобы продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и к югу от Северного и Первомайского.

Frontelligence Insight, возглавляемая украинским офицером запаса, сообщила 15 декабря, что спутниковые снимки с 10 октября по 28 ноября указывают на то, что российские силы потеряли более 211 машин вблизи Авдеевки. Отмечается, что больше половины потерь российской техники пришлось на первые три недели попыток России захватить Авдеевку.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали западнее и юго-западнее Донецка 16 декабря.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Невельского, Красногоровки, Победы и Новомихайловки.

Российский "военкор" утверждал, что украинские минные поля и укрепления мешают российским войскам продвинуться в Новомихайловку.

"Южная ось"

В Генштабе ВСУ сообщили, что 16 декабря украинские войска отразили два российских штурма вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Донецко-Запорожской областей.

Украинские войска 16 декабря продолжали контрнаступательные действия в районе Работино на западе Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили.

Минобороны РФ утверждало, что российские войска якобы отразили украинские штурмы вблизи Работино и Вербового.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские силы якобы добились незначительных успехов северо-западнее Вербового.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 8 российских атак к западу от Новопокровки и к югу от Работино.

Украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 16 декабря. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы пытались продвинуться к лесным массивам близ Кр ы нок 15 и 16 декабря и что в этом районе продолжаются тяжелые бои.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удары по тыловым районам России на юге Украины и в оккупированном Крыму 15 и 16 декабря. Они заявили, что российские войска якобы перехватили в 15 украинских ракет HIMARS и С-200 нацелены на Геническ, Новую Маячку и Джанкой.

Пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила , что украинские силы ухудшили прикрытие российской противовоздушной обороны над оккупированным Крымом и что российские войска должны постоянно маневрировать системами ПВО, чтобы обеспечить прикрытие, защищая системы от украинских ударов.

В Минобороны РФ заявили, что российские комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы сбили все 32 беспилотника, которые украинские войска запустили по оккупированному Крыму 15 декабря.