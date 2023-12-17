ЗСУ намагають просунутись на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наземних операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. ЗСУ намагаються просунутися до лісових масивів поблизу Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 атак російських військ поблизу Синьківки і щонайменше 5 поблизу Макіївки і на схід від Тернів і Ямполівки.

Речник української бригади заявив, що російські війська почали використовувати більш ефективні боєприпаси замість безпілотників "Ланцет" на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Російські джерела стверджували, що 16 грудня українські війська здійснили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська нібито відбили українські атаки Вільшан, Синьківки, озеро Лиман, Петропавлівки, Новоселівського та Білогорівки.

Бої у Донецькій області

Український Генштаб повідомив, що російські війська невдало атакували біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські блогери стверджували, що сили РФ також безуспішно атакували біля Хромового.

16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися до західних околиць промислової зони. Російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ нібито просунулися на захід від залізниці на північ від Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та на південь від Сіверного та Первомайського.

Frontelligence Insight, очолювана українським офіцером запасу, повідомила 15 грудня, що супутникові знімки з 10 жовтня по 28 листопада вказують на те, що російські сили втратили понад 211 машин поблизу Авдіївки. Зазначається, що більша половина втрат російської техніки припало на перші три тижні спроб Росії захопити Авдіївку.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували на захід і південний захід від Донецька 16 грудня.

Генштаб України повідомив що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Невельського, Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські мінні поля та укріплення заважають російським військам просунутися до Новомихайлівки.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 16 грудня українські війська відбили два російські штурми поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Донецько-Запорізької областей.

Українські війська 16 грудня продовжували контрнаступальні дії в районі Роботиного на заході Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили.

Міноборони РФ стверджувало, що російські війська нібито відбили українські штурми поблизу Роботиного та Вербового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські сили нібито досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 8 російських атак на захід від Новопокровки і на південь від Роботиного.

Українські війська продовжували наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 16 грудня. Російські блогери стверджували, що українські сили намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок 15 і 16 грудня і що в цьому районі тривають важкі бої.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали ударів по тилових районах Росії на півдні України та в окупованому Криму 15 і 16 грудня. Вони заявили, що російські війська нібито перехопили до 15 українських ракет HIMARS і С-200 націлені на Генічеськ, Нову Маячку та Джанкой.

Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила , що українські сили погіршили прикриття російської протиповітряної оборони над окупованим Кримом і що російські війська повинні постійно маневрувати системами ППО, щоб забезпечити прикриття, захищаючи системи від українських ударів.

У Міноборони РФ заявили, що російські комплекси протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) нібито збили всі 32 безпілотники, які українські війська запустили по окупованому Криму 15 грудня.