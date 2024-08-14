Лубинец объяснил, зачем создавать военные комендатуры в Курской области
Украина может создать военные комендатуры в Курской области, поскольку это, в частности, понадобится для предоставления гуманитарной помощи местным жителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
Он напомнил, что на сегодняшнем совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.
"(Это обсуждали - ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", - отметил Лубинец.
Он рассказал, что появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.
Стоит заметить, что военная комендатура - это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы.
В частности, его сфера деятельности распространяется на: взаимодействие с местными органами власти, организация безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.
Что предшествовало
Напомним, впервые информация о возможности создания военных комендатур на территории Курской области, где идут активные боевые действия, появилась сегодня, 14 августа.
Этот вопрос на совещании с украинскими чиновниками обсуждал президент Украины Владимир Зеленский.
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