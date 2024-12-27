ВСУ могут потерять всю захваченную территорию Курской области до весны, - Bloomberg

Украинские войска могут потерять всю захваченную территорию Курской области за несколько месяцев. Это может лишить Украину важных рычагов влияния на переговоры с Россией о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам американских чиновников, украинские военные уже сталкиваются с нехваткой живой силы и неопределенностью относительно будущих поставок оружия от США и других союзников, даже когда они пытаются отразить российское наступление на востоке страны.

Отмечается, что при условии более скоординированных усилий Москвы по вытеснению украинских войск из Курской области, вероятно, ВСУ смогут удерживать эту территорию только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить.

Это время важно, поскольку украинские официальные лица заявили, что надеются использовать захваченную в Курской области территорию как разменную монету в любых переговорах.

Поскольку Россия сейчас имеет преимущество на поле боя, у нее может появиться стимул затянуть переговоры, поскольку она стремится захватить как можно больше территории Украины до начала возможного перемирия, которое заморозит линию фронта.

В то же время, по словам одного из американских чиновников, украинским войскам уже удалось удержать позиции в Курске дольше, чем предполагалось, в частности, благодаря решению США разрешить ВСУ запускать ракеты ATACMS по России.

Другой чиновник предостерег, что целью Украины в Курской области не было ее удержание, а скорее шокирующая сила ее контрнаступления и дальнейшее сокращение российских сил.

Таким образом, отступление все еще может быть представлено как тактический успех. Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из-под Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

Bloomberg отмечает, что несмотря на возможное отступление ВСУ, вторжение уже нанесло значительные потери как российским, так и северокорейским войскам.

В Белом доме сообщили, что солдаты КНДР которые поддерживают Россию, проводят массированные атаки на украинские позиции в Курской области, в результате чего только за последнюю неделю погибло или было ранено более тысячи человек.

По словам американского чиновника, если российские войска начнут эффективное контрнаступление в Курской области, они, вероятно, нацелятся на ключевые дороги и города, чтобы заставить ВСУ отступить, и могут отправить дополнительные северокорейские войска.

Северная Корея может отправить еще около 8 тысяч солдат для поддержки усилий России до весны, однако эта оценка является "низко достоверной".

По оценкам США, даже без северокорейских сил Россия пока способна компенсировать собственные значительные потери - в среднем около 1200 человек в день. Но это не тот уровень, который можно поддерживать бесконечно долго без новой мобилизации.