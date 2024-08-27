Благодаря Курской операции ВСУ россияне перебросили из Украины 30 тысяч военных, - Сырский

Операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время Форума "Украина 2024. Независимость".

"Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже перекинуто на курское направление, и эта цифра растет", - сказал он.

По его словам, противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия. "Наши воины делают все в целях безопасности гражданского населения, ежедневно продолжаются жесткие бои, это зона нашего особого внимания", - сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений. "В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части", - сказал он.