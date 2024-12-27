ЗСУ можуть втратити всю захоплену територію Курської області до весни, - Bloomberg

Українські війська можуть втратити всю захоплену територію Курської області за кілька місяців. Це може позбавити Україну важливих важелів впливу на переговори з Росією про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами американських чиновників, українські військові вже стикаються з нестачею живої сили та невизначеністю щодо майбутнього постачання зброї від США та інших союзників, навіть коли вони намагаються відбити російський наступ на сході країни.

Зазначається, що за умови більш скоординованих зусиль Москви з витіснення українських військ з Курської області, ймовірно, ЗСУ зможуть утримувати цю територію лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити.

Цей час є важливим, оскільки українські офіційні особи заявили, що сподіваються використати захоплену в Курській області територію як розмінну монету в будь-яких переговорах.

Оскільки Росія наразі має перевагу на полі бою, у неї може з'явитися стимул затягнути переговори, оскільки вона прагне захопити якомога більше території України до початку можливого перемир'я, яке заморозить лінію фронту.

Водночас, за словами одного з американських чиновників, українським військам вже вдалося утримати позиції в Курську довше, ніж передбачалося, зокрема, завдяки рішенню США дозволити ЗСУ запускати ракети ATACMS по Росії.

Інший чиновник застеріг, що метою України в Курській області не було її утримання, а скоріше шокуюча сила її контрнаступу і подальше скорочення російських сил.

Таким чином, відступ все ще може бути представлений як тактичний успіх. Двоє посадовців висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський віддасть наказ про відступ з-під Курська досить скоро, щоб уникнути великих втрат.

Bloomberg зазначає, що незважаючи на можливий відступ ЗСУ, вторгнення вже завдало значних втрат як російським, так і північнокорейським військам.

У Білому домі повідомили, що солдати КНДР, які підтримують Росію, проводять масовані атаки на українські позиції в Курській області, в результаті чого лише за останній тиждень загинуло або було поранено понад тисячу осіб.

За словами американського чиновника, якщо російські війська розпочнуть ефективний контрнаступ у Курській області, вони, ймовірно, націляться на ключові дороги та міста, щоб змусити ЗСУ відступити, і можуть відправити додаткові північнокорейські війська.

Північна Корея може відправити ще близько 8 тисяч солдатів для підтримки зусиль Росії до весни, однак ця оцінка є "низько достовірною".

За оцінками США, навіть без північнокорейських сил Росія поки що здатна компенсувати власні значні втрати - в середньому близько 1200 осіб на день. Але це не той рівень, який можна підтримувати нескінченно довго без нової мобілізації.