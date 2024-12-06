В командовании ВСУ раскрыли детали подготовки Курской операции

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на документальный фильм о Курской операции, который транслировали в эфире телемарафона.

"Мы просчитывали разные варианты развития событий. Была у нас минимальная и максимальная задача. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году - ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа", - отметил генерал.

Он уточнил, что перед наступательными действиями за двое суток он объездил все подразделения и разъяснил цели и пожелал воинам успеха.

По словам Сырского, мотивированность перед началом таких наступательных действий была очень высокой.

Также главнокомандующий ВСУ обратил внимание, что Россия тщательно готовила свою территорию к обороне от возможного наступления. В Курской области была мощная оборонная линия, также оккупанты оборудовали минные поля разной конфигурации.

"И главное - на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения", - добавил он.