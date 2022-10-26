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ВСУ могут вытеснить россиян к линии 23 февраля в течение двух месяцев, - генерал США

Фото: Бен Ходжес, генерал США в отставке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины могут отбросить россиян на территории, которые были оккупированы до 24 февраля, в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в эфире "Фейгин Live".

"Я верю, что украинские войска приведут их (россиян - ред.) к линии 23 февраля в течение двух месяцев и они освободят Крым к лету следующего года. Я рассчитываю на то, что США будут так же поддерживать (Украину - ред.), как и сейчас и что все санкции останутся как есть. Я думаю, что Кремль это понимает", - заявил Ходжес.

Также он отметил, что российские войска провалились и единственной стратегией остается продление конфликта.

Напомним, ранее Ходжес в интервью РБК-Украина заявлял, что украинские защитники смогут освободить Крым от россиян к середине следующего года.

Также мы писали, что, по словам Ходжеса, в случае ядерной атаки РФ по Украине, Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в оккупированном Крыму.

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Вооруженные силы УкраиныБен ХоджесКримВойна России против Украины