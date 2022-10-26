ЗСУ можуть витіснити росіян до лінії 23 лютого протягом двох місяців, - генерал США

Бійці Збройних сил України можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в ефірі "Фейгін Live".
"Я вірю, що українські війська приведуть їх (росіян - ред.) до лінії 23 лютого протягом двох місяців і вони звільнять Крим до літа наступного року. Я розраховую на те, що США так само підтримуватимуть (Україну - ред.), як і зараз, і що всі санкції залишаться як є. Я думаю, що Кремль це розуміє", - заявив Ходжес.
Також він зазначив, що російські війська провалилися і єдиною стратегією залишається продовження конфлікту.
Нагадаємо, раніше Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що українські захисники зможуть звільнити Крим від росіян до середини наступного року.
Також ми писали, що, за словами Ходжеса, у разі ядерної атаки РФ по Україні, Сполучені Штати можуть завдати удару по військових базах в окупованому Криму.
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