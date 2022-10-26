ЗСУ можуть витіснити росіян до лінії 23 лютого протягом двох місяців, - генерал США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в ефірі " Фейгін Live ".

"Я вірю, що українські війська приведуть їх (росіян - ред.) до лінії 23 лютого протягом двох місяців і вони звільнять Крим до літа наступного року. Я розраховую на те, що США так само підтримуватимуть (Україну - ред.), як і зараз, і що всі санкції залишаться як є. Я думаю, що Кремль це розуміє", - заявив Ходжес.

Також він зазначив, що російські війська провалилися і єдиною стратегією залишається продовження конфлікту.