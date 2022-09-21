Генерал Ходжес заявил, куда США попадут в случае ядерного удара РФ по Украине

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что в случае ядерной атаки РФ по Украине, Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail .

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в оккупированном Крыму", - заявил генерал.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассматривает угрозу ядерного удара по Украине достаточно маловероятной. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента США Джо Байдена.

"Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США", - добавил Ходжес.