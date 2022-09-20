Генерал США Бен Ходжес: ВСУ могут освободить Крым к середине следующего года

Почему в России пробуксовывает скрытая мобилизация и вербовка добровольцев, когда Украина сможет вернуть Крым и все территории, захваченные после 24 февраля – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Наступление Вооруженных сил Украины не остановилось на "зачистке" изюмского плацдарма. Наши войска смогли пересечь реку Оскол и приблизиться к админграницам Луганской области. Интенсивное продвижение ВСУ угрожает положению оккупантов на всей северо-восточной части фронта. В блиц-интервью РБК-Украина американский генерал в отставке Бен Ходжес оценивает перспективы возвращения территорий Украины и эффективность мобилизации в России.

– Видите ли вы какие-то текущие проблемы с набором военнослужащих в России? Если да, то в чем их причина?

– Россия явно имеет значительный недостаток кадров. Есть сочетание факторов: сокращение населения, отсутствие энтузиазма к реальному присоединению к "специальной военной операции", поток плохих новостей с полей битв в Украине, институциональная коррупция, последствие ужасных условий, жесткой дедовщины и убогого руководства в армии.

– Достаточно ли этой "скрытой мобилизации" и вербовки, чтобы россияне продолжали войну?

– Они могут продолжать, потому что им не важно, сколько их солдат убито или ранено... Поэтому они могут решить призвать много людей и отправить их в бой с минимальной подготовкой и плохой экипировкой. Но это не будет иметь положительного эффекта для Кремля в следующем году или около того.

– Как вы думаете, какова цель инициирования немедленных "референдумов" о присоединении к России на оккупированных территориях?

– Я думаю, что большая часть мира проигнорирует любые такие незаконные/нелегитимные "референдумы". Важно не оказывать этому никакого доверия.

– Если объявить всеобщую мобилизацию, то сколько времени потребуется РФ на подготовку людей и переброску их в Украину?

– Если предположить, что Кремль действительно объявит всеобщую мобилизацию, я сомневаюсь, что очень много людей удастся привлечь. Но даже если удастся, то понадобится несколько недель, даже месяцев, пока этих новых солдат экипируют, обучат и подготовят к отправке в бой. Вероятно, их направят на пополнение существующих подразделений. Обычно их первыми убивают или ранят, если они не учатся быстро, что делать и как выживать.

Но если их организуют в совершенно новые подразделения, то этим подразделениям потребуется время, чтобы быть действительно готовыми к бою. Так что я ожидаю, что пройдет несколько месяцев, прежде чем они появятся на полях сражений. И я сомневаюсь, что это заметно повлияет на боевые действия на протяжении многих месяцев.

– После начала контрнаступательной операции в Харьковской области ВСУ удается выйти к административным границам Луганской области и освободить там несколько населенных пунктов. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы ВСУ, в частности по освобождению Луганщины? Реально ли это сделать до конца зимы?

– Я ожидаю, что украинские силы до конца года оттеснят россиян на линию 23 февраля и что они продолжат борьбу всю зиму, чтобы и далее оказывать давление на россиян, не давая им возможности перегруппироваться, восстановить свои силы. Я бы ожидал, что украинские войска ​​освободят Крым к середине следующего года.

– Как бы вы оценили положение российских войск в Херсонской области? Есть ли основания полагать, что они готовы отступить оттуда?

– Думаю, российское руководство пытается понять, как вывести их, чтобы это не превратилось в панический отход или не привело к масштабным потерям от артиллерийского и ракетного огня, когда они начнут двигаться, пересекать реку и т.д.

– Как вы считаете, может ли Украина освободить хотя бы ту часть этого региона, которая находится на правом берегу Днепра?

– Конечно. Это будет сделано в ближайшие недели, по моему мнению. Я не знаю плана украинского Генштаба и не должен знать. Украинский Генштаб проделал мастерскую работу по обеспечению операционной безопасности. Я впечатлен их настойчивым, методичным подходом к изматыванию, истощению российских войск в Херсонской области. Нет необходимости ввязываться в большой бой, если россиян там можно изолировать и либо уничтожить, либо захватить в плен.