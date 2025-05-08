ВСУ могли продвинуться в Курской области, враг давит на пяти направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Волчанском, Часовым Яром, Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 8 мая отчет Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины, вероятно, недавно продвинулись в Курской области - через международную границу в южную часть н.п. Теткино.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 мая, показывают, как войска РФ наносят авиаудар по зданию в южной части Теткино, что указывает на то, что ВСУ, вероятно, взяли под контроль позиции в этом н.п., говорится в отчете ISW.

6 мая российские "военкоры" заявили, что ВСУ захватили до двух улиц в южной части Теткино, и 7 мая продолжали утверждать, что Силы обороны Украины удерживают позиции в населенном пункте.

Некоторые российские блогеры утверждали, что путинские войска якобы вытеснили ВСУ из Теткино.

Другие "военкоры" рассказывали, что войска РФ отбили ограниченные украинские механизированные атаки на Теткино и Новый Путь (к востоку от Теткино вдоль международной границы) 7 мая, и что ВСУ продолжают использовать средства для разминирования, чтобы создать пути через российские минные поля в этом районе.

Один блогер утверждал, что ВСУ взяли под контроль н.п. Новый Путь, но другие "военкоры" рассказывали, что войска РФ якобы отбили украинские атаки в этом районе.

"ISW не наблюдал геолокационных записей, которые бы указывали на то, что украинские силы вошли в Новый путь", - указывается в публикации.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях в Белгородской области 7 мая.

"Северная ось"

Российские оккупанты 7 мая продолжили наступать на севере Сумской области, но не продвинулись.

Спикер отряда Пограничной службы Украины 7 мая сообщил, что 6 мая пограничники отбили попытку российской диверсионно-разведывательной группы пересечь международную границу в неустановленном районе Сумской области.

Спикер также отметил, что россияне часто пытаются пересечь международную границу Сумской области небольшими группами от трех до десяти пехотинцев и мотоциклов.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Харьковском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что войска РФ продвинулись вблизи Агрегатного завода в центре Волчанска.

6 и 7 мая российские оккупанты наступали вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 7 мая продолжили наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Петропавловки и Каменки, а также возле Глушковки 6 и 7 мая.

Командир украинского полка беспилотных систем, который действует на Купянском направлении, сообщил, что россияне продолжают использовать бронетехнику для транспортировки пехоты на передовую для штурма.

Российские захватчики 7 мая продолжали наступать на направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Загрызово и Новой Кругляковки, возле Копанок, Надежды, Зеленого Гая, Грековки и наступали на Ольговку 6 и 7 мая.

Российские оккупанты 7 мая продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не имели. 6 и 7 мая войска РФ атаковали в районе Редкодуба, Нового Мира, Липового, Ямполевки, Зеленой Долины, Колодезей и в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 7 мая продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 7 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

Украинский обозреватель Машовец сообщал, что российские захватчики усиливают наступательные действия в направлениях Григорьевка, а также н.п. Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Выемка и Переездное.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Как показывают обнародованные 7 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к шахте Северный к северу от Часового Яра.

Войска РФ атаковали под Часовым Яром, возле Белой Горы и Курдюмовки 6 и 7 мая.

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Опубликованные 6 мая кадры с геолокацией показывают, как войска РФ поднимают триколор в северной части Новоеленовки (к западу от Торецка), что может свидетельствовать о том, что россияне недавно оккупировали населенный пункт.

Войска РФ атаковали под Торецком, возле Делиевки и Дачного, возле Дружбы, Щербиновки, Новой Полтавки и Калинового 6 и 7 мая. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали под Новоеленовкой.

Командир украинского батальона, который действует на Торецком направлении, заявил, что россияне используют беспилотники FPV с оптоволоконными кабелями для ударов по логистике ВСУ. Также командир рассказал, что оккупанты используют около 150 беспилотников FPV в день.

Российские захватчики 7 мая продолжили наступать на Покровском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Малиновки, Луча, в направлении Миролюбовки, вблизи Лисовки, Шевченко, Даченского, Зверево, Котлино и Удачного 6 и 7 мая.

Командир украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, сообщил, что россияне продолжают постоянный пехотный штурм небольшими группами и используют легкую моторизованную технику для транспортировки пехоты.

Командующий сообщил, что враг не атакует бронетехникой из-за угрозы ударов украинских беспилотников. Командующий отметил, что ВСУ берут в плен часть российских военных в течение недели-месяца после подписания солдатами РФ контрактов на военную службу.

Представитель другой украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что россияне усиливают использование беспилотников и наносят удары примерно в 20 километрах от линии фронта.

Российские захватчики недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки) и к восточной части Троицкого (к юго-востоку от Новопавловки).

Российские оккупанты наступали на Нововопавловку, возле Новосергиевки, Преображенки, Новоалександровки, Котляровки, Надеевки, Серебряного, Богдановки и Троицкого 6 и 7 мая.

Российский "военкор" рассказывал, что Силы обороны Украины удерживают позиции в западной части Новоалександровки.

Российские оккупанты 7 мая продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 6 и 7 мая войска РФ атаковали в районах Андреевки, Богатыря, Алексеевки, Константинополя и Отрадного. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Богатыря.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 7 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на восток от Новополя (на юго-запад от Великой Новоселки).

Российские оккупанты атаковали в районе Шевченко, возле Вольного Поля и Привольного, вблизи Новоселки, Новополя и Ровнополя 6 и 7 мая.

"Южная ось"

Российские оккупанты 6 и 7 мая вели наступательные операции восточнее Гуляйполя в районе Высокого, но не продвинулись. Войска РФ 7 мая продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но успеха не имели.

Российские захватчики атаковали возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Щербаков и в направлении Новоандреевки 6 и 7 мая.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 7 мая заявил, что российские артиллерийские удары вывели из строя одну из двух линий электропередач, которые соединяют оккупированную россиянами Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

В Минэнерго отметили, что полное отключение ЗАЭС от энергосети может вызвать очередное обесточивание на станции и увеличить риск радиационного инцидента вблизи станции.

Российский источник ISW утверждает, что ВСУ нанесли удары из HIMARS по скоплению подразделений войск РФ вблизи оккупированного Мирного Запорожской области (к северу от Мелитополя), в результате чего были ликвидированы 22 военнослужащих, в том числе 3 офицера.

Российские оккупанты 7 мая провели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но успеха не имели.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 7 мая информировали, что на фронте с начала суток произошло 139 боев.

Также в военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак фиксировалось на Покровском направлении, где российские оккупанты продолжали нести существенные потери.

Добавим, в полночь 8 мая в РФ объявили о якобы начале действия так называемого "трехдневного перемирия", ранее объявленного российским диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, украинская сторона официально не давала согласия на такой инспирированный Москвой очередной "режим тишины", которые Россия сама же и не соблюдает, как это было в случае с "Пасхальным перемирием". Киев отмечает, что Москва должна дать согласие на всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней, как предлагал Вашингтон.

Между тем власти Украины обращали внимание, что в контексте кремлевских "режимов тишины" готовы реагировать на ситуацию зеркально.