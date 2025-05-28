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В ВСУ мобилизовалась подозреваемая заместитель прокурора: что говорят в Сухопутных войсках

Среда 28 мая 2025 14:52
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В ВСУ мобилизовалась подозреваемая заместитель прокурора: что говорят в Сухопутных войсках Фото: Наталья Максименко, заместитель прокурора Запорожской области (facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Приказ о призыве заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко, которую подозревают во взяточничестве, был отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.

Мобилизация заместителя прокурора

Как пишет "Центр противодействия коррупции", заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко мобилизовалась в ВСУ несмотря на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают ее в вымогательстве "взятки" в размере 40 тысяч долларов.

"Потому что выглядит так, что речь идет об очередной подозреваемой, которая хочет избежать наказания с помощью мобилизации. Ведь пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе, сроки давности по их делам понемногу истекают", - пишет "Центр противодействия коррупции".

Что говорят в ВСУ

Как объясняют Сухопутные войска, тыловые должности не являются "убежищем" для лиц, которые пытаются избежать ответственности. Из-за ряда подобных инцидентов был усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности. В частности приказ командира воинской части по призыву Максименко - был отменен.

"Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресечены", - отмечают Сухопутные войска ВСУ.

Дело Максименко

Максименко была задержана "на горячем" во время получения 40 тысяч долларов. За деньги она обещала обеспечить отмену ареста имущества одному из лиц и не привлечение к уголовной ответственности.

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