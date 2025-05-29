ВСУ "минусовали" в росармии еще более тысячи оккупантов и 31 артсистему, - данные Генштаба

Силы обороны Украины за сутки "минировали" в армии РФ еще 1050 военнослужащих, а также 31 артсистему противника. Таким образом, общие потери контингента врага в личном составе уже почти достигли отметки в 985 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 29 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 984 940 (+1050) человек ликвидировано;

танков - 10 864 ед.;

боевых бронированных машин - 22 645 (+1) ед.;

артиллерийских систем - 28 386 (+31) ед.;

РСЗО - 1 397 ед.;

средства ПВО - 1 171 ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 999 (+81) ед.;

крылатых ракет - 3 265 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 50 015 (+56) ед.;

специальной техники - 3 902 ед.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 28 мая на фронте в целом произошло уже 197 боев. Таким образом количество вражеских штурмов и атак возросло по сравнению с данными сутками ранее, когда за аналогичный период их было 166.

Добавим, в обнародованном 29 мая отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, среди прочего, что российские захватчики продвинулись на 5 направлениях, а именно вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки, а также в Курской области.