Количество вражеских штурмов на фронте возросло: отчет Генштаба об оперативной обстановке

На фронте фиксируется увеличение количества штурмов и атак врага по сравнению с сутками ранее. Так, в течение 28 мая и до вечера уже произошло 197 боевых столкновений, а вчера за аналогичный период их было 166.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании представили информацию об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 28 мая.

Российские обстрелы

Российские оккупанты с начала суток 28 мая нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 2 ракетных удара и 60 авиационных ударов (применили 3 ракеты и сбросили 114 управляемых авиационных бомб).

Кроме того, противник совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, а также - 4036 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронте

Харьковское направление - здесь произошло 3 штурма со стороны противника в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

- здесь произошло 3 штурма со стороны противника в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого. Купянское направление - враг 8 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.

- враг 8 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая. Лиманское направление - российские оккупанты совершили 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах н.п. Редкодуб, Колодези, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении н.п. Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Еще продолжаются 3 боестолкновения.

- российские оккупанты совершили 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах н.п. Редкодуб, Колодези, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении н.п. Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Еще продолжаются 3 боестолкновения. Северское направление - Силы обороны Украины успешно остановили 3 вражеские атаки в направлении н.п. Верхнекаменское и Григорьевка.

- Силы обороны Украины успешно остановили 3 вражеские атаки в направлении н.п. Верхнекаменское и Григорьевка. Краматорское направление - украинские защитники остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

- украинские защитники остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы. Торецкое направление - российские захватчики 21 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка, Делиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.

- российские захватчики 21 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка, Делиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново. Покровское направление - здесь противник совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах н.п. Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении н.п. Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Россияне нанесли авиаудары по н.п. Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов", - передали в Генштабе.