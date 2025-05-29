Количество вражеских штурмов на фронте возросло: отчет Генштаба об оперативной обстановке
На фронте фиксируется увеличение количества штурмов и атак врага по сравнению с сутками ранее. Так, в течение 28 мая и до вечера уже произошло 197 боевых столкновений, а вчера за аналогичный период их было 166.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании представили информацию об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 28 мая.
Российские обстрелы
Российские оккупанты с начала суток 28 мая нанесли по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам 2 ракетных удара и 60 авиационных ударов (применили 3 ракеты и сбросили 114 управляемых авиационных бомб).
Кроме того, противник совершил 1205 ударов дронами-камикадзе, а также - 4036 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - здесь произошло 3 штурма со стороны противника в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.
- Купянское направление - враг 8 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.
- Лиманское направление - российские оккупанты совершили 24 атаки, пытаясь продвинуться в районах н.п. Редкодуб, Колодези, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении н.п. Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Еще продолжаются 3 боестолкновения.
- Северское направление - Силы обороны Украины успешно остановили 3 вражеские атаки в направлении н.п. Верхнекаменское и Григорьевка.
- Краматорское направление - украинские защитники остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.
- Торецкое направление - российские захватчики 21 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Торецка, Делиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калиново.
- Покровское направление - здесь противник совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах н.п. Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое, Алексеевка и в направлении н.п. Заря, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. Россияне нанесли авиаудары по н.п. Длинная Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград и Сухой Яр.
"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 143 оккупантов, 97 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь единиц автомобильной техники, пять мотоциклов и 16 беспилотных летательных аппаратов", - передали в Генштабе.
- Новопавловское направление - Силы обороны Украины остановили 14 вражеских атак в районах н.п. Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного. Оккупанты нанесли авиаудары по районам н.п. Запорожье, Комар и Мирное.
- Гуляйпольское направление - в этом районе под авиаудары со стороны российских захватчиков попал н.п. Малиновка.
- Ореховское направление - здесь произошло 6 боев, враг пытался продвинуться вблизи н.п. Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино. До сих пор продолжается 1 бой.
- Приднепровское направление - в этом районе произошло 2 боестолкновения с противником.
- Курское направление - зафиксировано 37 боев с начала суток, враг совершил 193 артиллерийских обстрела, в том числе 3 - с применением РСЗО. А также войска РФ нанесли 16 авиационных ударов (сбросили 30 КАБов).
Напомним, в вечернем отчете Генштаба 27 мая сообщалось, что тогда с начала суток на фронте произошло 166 боев. В Силах обороны также уточнили, что Покровское направление оставалось "самым горячим" на линии фронта.
Добавим, как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, РФ применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область, но пограничники не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе.
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