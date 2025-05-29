Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
На фронте фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки, а также в Курской области.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 29 мая отчет Института изучения войны (ISW).
Операция ВСУ в России
Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 мая, показывают, что россияне продвинулись на юго-восток от Нового Пути (к юго-востоку от Коренево).
27 и 28 мая войска РФ вели наступательные действия в Курской области. 28 мая российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в направлении Теткино.
Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали 28 мая о наземных действиях на северо-западе Белгородской области.
"Северная ось"
28 мая российские оккупанты продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись.
28 мая российские оккупанты атаковали в районе Беловодов, Водолаг, Владимировки, Веселовки и Журавки, а также в направлении Кондратовки и Алексеевки, и в районе Юнаковки, Локни и Басовки.
Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область
28 мая российские захватчики продолжили наступательные действия на Харьковском направлении, но успеха не имели. 27 и 28 мая войска РФ атаковали вблизи Старицы и Волчанска.
Операция РФ №2 - Луганская область
28 мая российские оккупанты продолжили наступать на Купянском направлении, но не продвинулись.
27 и 28 мая войска РФ наступали к северу от Купянска в районе Строевки и Дорошевки, а также в направлении Довгенького.
28 мая российские захватчики наступали в направлении Боровой, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Загрызово, Зеленого Гая, Надежды, Копанки, Грековки и наступали на Ольговку 27 и 28 мая.
28 мая российские оккупанты наступали на Лиманском направлении, но успеха не имели. Войска РФ атаковали в районе Редкодубов, наступали на Новый Мир, Карповку и Зеленую Долину, возле Новомихайловки, Колодезей, Катериновки, Ямполевки и в районе Серебрянского лесничества 27 и 28 мая.
Операция РФ №3 - Донецкая область
27 и 28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 27 и 28 мая войска РФ атаковали в районе Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.
Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Как показывают опубликованные 27 мая геолокационные кадры, войска РФ продвинулись по улице Днепровской в центре Часового Яра.
27 и 28 мая российские захватчики атаковали возле самого Часового Яра, в районе Орехово-Васильевки, в направлении Маркового, Предтечино и Белой Горы.
Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 и 28 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на север от Дружбы (к востоку от Торецка) и к западной части Яблоновки (к северо-западу от Торецка).
Российские захватчики атаковали под самим Торецком, возле Дружбы, Делиевки, Зари и наступали на Александро-Калиново, возле Яблоневки, а также н.п. Попов Яр, Полтавка и Русин Яр 27 и 28 мая.
Российские оккупанты продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 27 мая показывают, что войска РФ немного продвинулись на северо-запад от Елизаветовки (к востоку от Покровска).
Войска РФ атаковали в районе Миролюбовки, Малиновки, Мирного и Елизаветовки, вблизи Лисовки, Даченского, Зверево, Котлино и Удачного 27 и 28 мая.
Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что ВСУ недавно отбили российский штурм в составе около 30 мотоциклов.
Командир украинского батальона, который действует на Покровском направлении, сообщил 28 мая, что россияне усилили использование беспилотников FPV, и что операторы БПЛА врага иногда находятся на 15-20 километрах за линией фронта.
Российский блогер заявил, что путинские войска, которые действуют на Покровском направлении, разворачивают небольшие мобильные группы на гражданских автомобилях и багги для сбивания украинских беспилотников из стрелкового оружия.
28 мая российские захватчики продолжали наступление на Новопавловском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новониколаевки, Новосергиевки, в направлении Муравки, возле Котляровки, Троицкого, Орехового и Богдановки 27 и 28 мая.
28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. 26 и 27 мая войска РФ атаковали в районе Константинополя, Богатыря, Андреевки и Алексеевки. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали возле Богатыря.
Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, как войска РФ поднимают триколор в центре Зеленого Поля (к западу от Великой Новоселки), что может указывать не то, что они оккупировали поселок.
Войска РФ атаковали вблизи Свободного Поля, Комара, Бурлацкого, Шевченко, Веселого и в направлении Воскресенки, возле Зеленого Поля и Новополя 27 и 28 мая. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Комаров, Зеленого Поля и Новополя.
"Южная ось"
28 мая российские оккупанты продолжали наступательные действия на Запорожском направлении, но продвинуться не смогли.
Войска РФ атаковали в районе Степного, Щербаков, Малых Щербак и в направлении Новоандреевки, а также возле Новоданиловки и Работино 27 и 28 мая. 28 мая российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Щербаков и Малых Щербаков.
Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 28 мая.
Ситуация на фронте
Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 28 мая сообщалось, что с начала суток на фронте произошло уже 197 боев. Поэтому количество вражеских штурмов и атак возросло по сравнению с сутками ранее, когда за аналогичный период их было 166.
Также в военном командовании проинформировали, что "самыми горячими" направлениями стали Покровское и Курское.
Как рассказал вчера представитель ГПСУ Андрей Демченко, Россия применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область, и что пограничники не фиксируют движение колонн техники врага к границе.
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