ЗСУ "мінусували" в росармії ще понад тисячу окупантів і 31 артсистему, - дані Генштабу

Сили оборони України за добу "мінусували" в армії РФ ще 1050 військовослужбовців, а також 31 артсистему противника. Таким чином загальні втрати контингенту ворога в особовому складі вже майже сягнули позначки у 985 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 984 940 (+1050) осіб ліквідовано;

танків - 10 864 од.;

бойових броньованих машин - 22 645 (+1) од.;

артилерійських систем - 28 386 (+31) од.;

РСЗВ - 1 397 од.;

засоби ППО - 1 171 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 999 (+81) од.;

крилатих ракет - 3 265 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 50 015 (+56) од.;

спеціальної техніки - 3 902 од.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, за даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 травня на фронті загалом відбулося вже 197 боїв. Таким чином кількість ворожих штурмів та атак зросла у порівнянні з даними добою раніше, коли за аналогічний період їх було 166.

Додамо, в оприлюдненому 29 травня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, серед іншого, що російські загарбники просунулися на 5 напрямках, а саме поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Великої Новосілки, а також у Курській області.