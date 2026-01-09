ВСУ "минусовали" более тысячи оккупантов и почти 700 дронов врага за сутки, - Генштаб

Ситуация на фронте

Как известно, на фронте несколько изменилась ситуация по самому сложному направлению - теперь кроме ожесточенных боев в сторону Покровска россияне также пытаются прорваться на Гуляйпольском направлении. Это направление является одним из приоритетных для захватчиков, что подтвердили ранее в Институте изучения войны.

Однако Силы обороны дают отпор врагу, хотя ситуация как на Покровском, так и на Гуляйпольском направлениях сложная.

Также россияне не оставляют попыток прорваться в Купянск, что в Харьковской области: вражеским войскам командование поставило дедлайн - снова "взять" город до февраля 2026 года.

Как известно, в РФ уже несколько раз сообщали об оккупации Купянска, когда украинские Силы обороны подтверждали свой контроль над городом.

Поддержка армии на политической арене

Украина с европейскими партнерами и США обсуждает гарантии безопасности в рамках мирного плана Вашингтона, которые предусматривают, в частности, поддержку украинской армии и оборону государства в целом.

На днях в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", делегации из США и Украины - обсуждались, в том числе, гарантии безопасности. Наша сторона одобрила с европейцами декларацию о гарантиях безопасности, в то же время президент Владимир Зеленский анонсировал финализацию подобного соглашения с Америкой.

При этом стоит отметить, что на сегодня Украина и США согласовали важный военный документ, относительно будущей поддержки ВСУ. Он состоит из четырех разделов и четырех дополнений.