RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ "минусовали" более тысячи оккупантов и почти 700 дронов врага за сутки, - Генштаб

Фото: также Силы обороны активно уничтожают вражескую артиллерию (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 9 января потери россиян за сутки составляют более тысячи человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили почти семьсот вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 9 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 216 930 (+1 030) чел.
  • танков - 11 526 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 882 (+8) ед.
  • артиллерийских систем - 35 892 (+18) ед.
  • РСЗО - 1 596 ед.
  • средства ПВО - 1 269 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 102 761 (+687) ед.
  • крылатые ракеты - 4 137 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 73 426 (+90) ед.
  • специальная техника - 4 037 ед.

Фото: Силы обороны также уничтожают артиллерию врага (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

Как известно, на фронте несколько изменилась ситуация по самому сложному направлению - теперь кроме ожесточенных боев в сторону Покровска россияне также пытаются прорваться на Гуляйпольском направлении. Это направление является одним из приоритетных для захватчиков, что подтвердили ранее в Институте изучения войны.

Однако Силы обороны дают отпор врагу, хотя ситуация как на Покровском, так и на Гуляйпольском направлениях сложная.

Также россияне не оставляют попыток прорваться в Купянск, что в Харьковской области: вражеским войскам командование поставило дедлайн - снова "взять" город до февраля 2026 года.

Как известно, в РФ уже несколько раз сообщали об оккупации Купянска, когда украинские Силы обороны подтверждали свой контроль над городом.

Поддержка армии на политической арене

Украина с европейскими партнерами и США обсуждает гарантии безопасности в рамках мирного плана Вашингтона, которые предусматривают, в частности, поддержку украинской армии и оборону государства в целом.

На днях в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", делегации из США и Украины - обсуждались, в том числе, гарантии безопасности. Наша сторона одобрила с европейцами декларацию о гарантиях безопасности, в то же время президент Владимир Зеленский анонсировал финализацию подобного соглашения с Америкой.

При этом стоит отметить, что на сегодня Украина и США согласовали важный военный документ, относительно будущей поддержки ВСУ. Он состоит из четырех разделов и четырех дополнений.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтГенштаб ВСУВойна в Украине