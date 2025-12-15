ua en ru
"Ликвидация идет осторожно". В ВСУ рассказали, сколько россиян заблокированы в Купянске

Понедельник 15 декабря 2025 12:44
"Ликвидация идет осторожно". В ВСУ рассказали, сколько россиян заблокированы в Купянске Фото: в ВСУ рассказали, сколько россиян заблокированы в Купянске (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные очень осторожно освобождают Купянск Харьковской области, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"По предварительным оценкам нашей разведки, по состоянию на конец прошлой недели, находилось 40 активных позывных в рациях. Это означает, что 40 человек активно используют рацию, 40 уникальных пользователей рации", - отметил Трегубов.

По его словам, обычно, где-то одна рация на три человека, может, на четыре. В соответствии с этим считается, что россиян в городе где-то от 100 до 200. По оценкам, скорее всего ближе к 200.

"Ситуация развивается, потому что россияне сейчас находятся фактически заблокированы в городе, и происходит их постепенное выдавливание. Было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где засели россияне, но это могло бы повлечь гражданские жертвы и лишние разрушения, чего не хочется допускать", - добавил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил.

Также, с другой стороны, не хочется допустить потерь с украинской стороны в городских штурмах. Сейчас действия по ликвидации склада россиян в городе идут осторожно.

Трегубов также добавил, что вокруг Волчанска враг пытается наступать. Украинская оборона сейчас выстроена по реке Волчьей.

В то же время на Лиманском направлении фиксируется активное наступление россиян, в частности в направлении Лимана. На Великобурлукском направлении ситуация относительно стабильная, вблизи Боровой войска РФ также пытаются продвинуться, но без успехов.

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря оккупанты оказались в окружении в Купянске. Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

Украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

