ВСУ в Николаевской области сбили иранский беспилотник

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Иранские дроны-камикадзе получили прозвище "мопед" из-за того, что оснащены поршневым двигателем, потому летают достаточно шумно: будто мопед, или мотоцикл.

"Охота на мопеды началась. Минус один мопед, два еще в воздухе", - отметил глава Николаевской ОВА.

Ранее РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона. Еще перед этим ПВО "приземлило" девять единиц.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации.

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