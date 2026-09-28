Операция "Вивальди": ВСУ превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе

В Третьем армейском корпусе ВСУ советские БТР-60 превратили в гигантские дроны-камикадзе, уничтожавшие укрытие россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Третьего армейского корпуса.

"Для прорыва обороны противника Третий армейский корпус применил собственное изобретение - советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые крепкие укрепления врага", – отметил командир корпуса Андрей Белецкий.

По его словам, импровизированные ударные НРК позволили прорывать оборону врага по наиболее укрепленным направлениям.

Что известно о БТР-60

БТР-60 - это советский колесный бронетранспортер, созданный в 1956-1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений и замены устаревшего БТР-152.

БТР производился серийно с 1960 по 1976 год на Горьковском автомобильном заводе, затем на Курганском заводе колесных тягачей (КЗКТ) до 1987 года. Всего было выпущено, по разным данным, от 10 тысяч до 25 тысяч машин.

Операция "Вивальди"

Напомним, в сентябре Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Силы обороны постепенно зачищают и увольняют населенные пункты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.