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Операция "Вивальди": ВСУ превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе

14:14 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Операция "Вивальди": ВСУ превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе Фото: ВСУ превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Третьем армейском корпусе ВСУ советские БТР-60 превратили в гигантские дроны-камикадзе, уничтожавшие укрытие россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Третьего армейского корпуса.

"Для прорыва обороны противника Третий армейский корпус применил собственное изобретение - советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые крепкие укрепления врага", – отметил командир корпуса Андрей Белецкий.

По его словам, импровизированные ударные НРК позволили прорывать оборону врага по наиболее укрепленным направлениям.

Операция &quot;Вивальди&quot;: ВСУ превратили советские БТР-60 в гигантские дроны-камикадзе

Что известно о БТР-60

БТР-60 - это советский колесный бронетранспортер, созданный в 1956-1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений и замены устаревшего БТР-152.

БТР производился серийно с 1960 по 1976 год на Горьковском автомобильном заводе, затем на Курганском заводе колесных тягачей (КЗКТ) до 1987 года. Всего было выпущено, по разным данным, от 10 тысяч до 25 тысяч машин.

Операция "Вивальди"

Напомним, в сентябре Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Силы обороны постепенно зачищают и увольняют населенные пункты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, ранее сообщалось, что Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

Также мы сообщали, что Третий армейский корпус во время операции "Вивальди" задействовал новую тактику - применил модернизированные наземные работы с гранатометами, атаковавшими позиции РФ без прямого участия пехоты.

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