Украинские воины освободили от оккупантов село Карповка на Донетчине (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В МВД уточнили, что операция украинских защитников прошла на Лиманском направлении.

Населенный пункт освободили воины подразделения "Срібна трійка" бригады "Помста" вместе с Третьим армейским корпусом.

В Третьем армейском корпусе также сообщили о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.

Фото: Карповка на карте (скриншот)

Операция "Вивальди"

Напомним, украинские защитники проводят в Донецкой области контрнаступательную операцию "Вивальди", в рамках которой им уже удалось освободить ряд населенных пунктов.

По состоянию на сегодня, 28 сентября, известно, что от оккупантов была освобождена территория площадью 176 квадратных километров.

Одними из главных участников операции являются бойцы Третьего армейского корпуса. По словам командира корпуса Андрея Белецкого, россияне "проспали" удар Украины.