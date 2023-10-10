ВСУ продвинулись в районах Клещиевки, Андреевки и Вербового: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. В частности, ВСУ добились успехов вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские "военкоры" утверждали, что силы РФ якобы захватили неопределенные позиции вблизи Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска). Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки и Ивановки.

Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины капитан Илья Евлаш сообщил, что российские действия вблизи Синьковки и Ивановки усилились, несмотря на снижение активности авиации и беспилотников в направлении Купянск-Лиман из-за сильных ливней.

Российские войска 9 октября вели наступательные действия на линии Сватово-Кременная и не добились подтвержденных успехов. Российские военные блоггеры утверждали, что силы РФ якобы продвинулись до 1 км вблизи Макеевки и вроде бы захватили неопределенные позиции вблизи Невского, хотя ISW не наблюдало визуальных доказательств этого.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Макеевки.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 9 октября продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска преуспели юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки и Андреевки. Российские "военкоры" утверждали, что продолжаются тяжелые бои за тактические высоты у железнодорожного полотна Клещиевка - Андреевка.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили российские атаки к северу от Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Спикер украинской бригады быстрого реагирования "Рубеж" Павел Сторожук отметил, что войска РФ изменили тактику на Бахмутском направлении и все чаще используют небольшие группы по четыре-восемь человек для обхода украинских сил.

Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее бойцы пленили командира добровольческого батальона "Алга" 72-й ОМСБр РФ.

Украинские военные источники заявили, что российские войска совершили почти 15 неудачных атак к северу от Донецка вблизи Авдеевки и юго-западнее Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ продолжают проводить наземные атаки вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что силы РФ якобы отразили украинские атаки вблизи Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки) и Никольского.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Староморского и Левадного. Российский "военкор" утверждал, что силы РФ безуспешно атаковали вблизи Никольского и Новодонецкого.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска ведут боевые действия вблизи Марфополя (9 км к югу от Гуляйполя). Военный обозреватель сообщил, что подразделения российской 64-й мотострелковой бригады якобы продвинулись на несколько сотен метров в спорной "серой зоне" в направлении Марфополь-Красное. Он добавил, что эти атаки только тактическими, поскольку российские силы атакуют в масштабе батальона или меньше.

Украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 9 октября.

Представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового.

Российский военкор утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись в направлении Копани и между Роботиным и Новоданиловкой. Российские военные блоггеры утверждали, что на линии Роботине-Вербово продолжаются ожесточенные бои.

9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области.

Генштаб ВСУ сообщил , что украинские войска отразили наступление России к северу от Новопрокоповки.

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 октября украинские силы совершили ограниченный рейд через реку Днепр в Херсонской области. Российский "военкор" утверждал, что несколько катеров украинских сил пытались провести разведку у Антоновского моста, но российские силы якобы отразили попытку высадки.