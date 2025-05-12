Неожиданный удар в тыл врага: ССО ликвидировали группу штурмовиков РФ

Бойцы ССО уничтожили штурмовую группу российских военных в тылу врага. Все противники были ликвидированы во время короткого боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций (ССО).

После зачистки района и обыска тел противника украинские спецназовцы без потерь продолжили выполнение боевой задачи на направлении.

Благодаря эффекту внезапности воины ССО вступили в ближний огневой контакт с врагом. В быстром бою вся штурмовая группа оккупантов была ликвидирована.

Командир оценил тактическую ситуацию и приказал занять более выгодные позиции.

По данным ССО, во время выполнения задания по специальной разведке за линией боевого соприкосновения украинские бойцы заметили передвижение группы противника.

Одно из подразделений Сил специальных операций провели молниеносную операцию в тылу врага и уничтожили штурмовую группу из восьми российских военных.

Спецоперации ССО на фронте

Напомним, в апреле бойцы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений. Им удалось пополнить обменный фонд.

А в марте бойцы ССО ВСУ пленили девять российских военных под Покровском после успешной операции со взрывом промышленного здания, где они скрывались. Спецназовцы оказали раненым пленным медицинскую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.