Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 967 060 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 10 800 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 473 (+27) ед.;
- артиллерийских систем - 27 718 (+48) ед.;
- РСЗО - 1 381 ед.;
- средства ПВО - 1 162 (+3) ед.;
- самолетов - 372 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 678 (+141) ед.;
- крылатых ракет - 3 197 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 48 118 (+171) ед.;
- специальной техники - 3 884 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток 11 мая и до вечера на фронте произошло 111 боев.
В Силах обороны рассказали, что Покровское направление остается "самым горячим" - так фиксируется наибольшее количество штурмов и атак со стороны противника.
Добавим, в обнародованном 12 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что ВСУ недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов на севере Харьковской области и на Новопавловском направлении.
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