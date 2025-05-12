Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток 11 мая и до вечера на фронте произошло 111 боев.

В Силах обороны рассказали, что Покровское направление остается "самым горячим" - так фиксируется наибольшее количество штурмов и атак со стороны противника.

Добавим, в обнародованном 12 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с показанными обновленными картами боевых действий сообщалось, в частности, что ВСУ недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов на севере Харьковской области и на Новопавловском направлении.

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