На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 200 оккупантов и комплекс "Муром - М"
На фронте с начала суток 12 мая и до вечера уже произошло 133 боевых столкновения. Наибольшее количество вражеских штурмов до сих пор фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники сегодня обезвредили более 200 оккупантов, а также уничтожили наблюдательный комплекс "Муром - М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании представили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.00 12 мая.
Российские обстрелы
С начала суток российские оккупанты нанесли 45 авиационных ударов (сбросили 79 управляемых авиационных бомб).
Также противник привлек для атак 1140 дронов-камикадзе, и совершил 3987 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Ситуация на фронте
- Харьковское направление - враг 5 раз проводил наступательные действия в районах Волчанска и Красного Первого. Также оккупанты нанесли авиаудар по району Двуречной.
- Купянское направление - атаки со стороны противника были в направлениях Песчаного, Глушковки и Новоосинового, Силы обороны остановили 5 попыток врага продвинуться вперед.
- Лиманское направление - российские оккупанты здесь 19 раз атаковали позиции ВСУ в районах н.п. Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполевка, и в направлении Ольговки. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения.
- Северское направление - украинские защитники отражали 6 вражеских штурмов в районах Белогоровки и Григорьевки.
- Краматорское направление - оккупанты 3 раза штурмовали позиции Сил обороны Украины вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы. Украинские защитники отбили 1 вражескую атаку, бои еще продолжаются.
- Торецкое направление - российские захватчики 6 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Делиевки, Петровки и Торецка, продолжаются 2 боестолкновения.
- Покровское направление - вражеские атаки фиксировались в районах н.п. Новая Полтавка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка и в направлениях Попового Яра, Новониколаевки, Муравки, Алексеевки, Зари и Попового Яра.
В Генштабе отметили, что украинские защитники остановили 50 российских штурмов. Враг наносил авиаудары на направлении н.п. Покровск, Полтавка, Ильиновка, Сухой Яр.
"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 203 оккупанта, из них 128 - безвозвратно", - передали в командовании.
Кроме того, воины ВСУ уничтожили 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 10 мотоциклов, 3 БПЛА, терминал спутниковой связи, окопный РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром - М", а также повредили 2 мотоцикла и 1 артсистему врага.
- Новопавловское направление - здесь противник 15 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Константинополя, Богатыря, Раздольного, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения. Россияне наносили авиаудары по н.п. Алексеевка, Воскресенка и Новодаровка.
- Гуляйпольское направление - вражеских атак здесь не фиксировали, вместе с тем росармия нанесла авиаудары по районам Гуляйполя и Высокого.
- Ореховское направление - российские оккупанты проводили 6 штурмов в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков и в направлении Павловки. Воины ВСУ отбили все вражеские атаки. Противник нанес авиаудары по Павловке и Новояковлевке.
- Приднепровское направление - россияне 4 раза безуспешно атаковали в сторону позиций ВСУ, а также нанесли авиаудары по Козацкому.
- Курское направление - здесь произошло 9 атак врага, одна из которых до сих пор продолжается. Кроме того, россияне нанесли 13 авиаударов (сбросили 14 КАБов), и совершили 228 артиллерийских обстрелов, в том числе 8 были из РСЗО.
Уничтожение российских комплексов "Муром-М"
Напомним, "Муром-М" является российским мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.
Данный комплекс оснащен тепловизионными и дневными камерами, работает в составе системы охраны, может передавать видеосигнал в режиме реального времени на командные пункты.
Заметим, что российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.
Между тем украинские защитники далеко не впервые "минусуют" российские комплексы "Муром-М", в частности с помощью FPV-дронов.
Напомним, в марте в Нацгвардии также сообщали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".
Перед тем в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.
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