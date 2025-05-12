На Покровском направлении ВСУ обезвредили более 200 оккупантов и комплекс "Муром - М"

На фронте с начала суток 12 мая и до вечера уже произошло 133 боевых столкновения. Наибольшее количество вражеских штурмов до сих пор фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники сегодня обезвредили более 200 оккупантов, а также уничтожили наблюдательный комплекс "Муром - М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, воины ВСУ уничтожили 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 10 мотоциклов, 3 БПЛА, терминал спутниковой связи, окопный РЭБ, наблюдательный комплекс "Муром - М", а также повредили 2 мотоцикла и 1 артсистему врага.

" Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 203 оккупанта, из них 128 - безвозвратно ", - передали в командовании.

В Генштабе отметили, что украинские защитники остановили 50 российских штурмов. Враг наносил авиаудары на направлении н.п. Покровск, Полтавка, Ильиновка, Сухой Яр.

Также противник привлек для атак 1140 дронов-камикадзе, и совершил 3987 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

С начала суток российские оккупанты нанесли 45 авиационных ударов (сбросили 79 управляемых авиационных бомб).

В военном командовании представили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.00 12 мая.

Уничтожение российских комплексов "Муром-М"

Напомним, "Муром-М" является российским мобильным оптико-электронным комплексом наблюдения, который предназначен для контроля местности в любое время суток и при различных погодных условиях.

Данный комплекс оснащен тепловизионными и дневными камерами, работает в составе системы охраны, может передавать видеосигнал в режиме реального времени на командные пункты.

Заметим, что российские оккупанты активно используют "Муром-М" на линии фронта для контроля позиций Сил обороны Украины, наблюдения за передвижением сил обороны и координации артиллерийских ударов.

Между тем украинские защитники далеко не впервые "минусуют" российские комплексы "Муром-М", в частности с помощью FPV-дронов.

Напомним, в марте в Нацгвардии также сообщали об уничтожении российского комплекса дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".

Перед тем в Силах обороны Украины отмечали, что вражеские антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М" украинские защитники минусовали на Волчанском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.