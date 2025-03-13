Россияне более 40 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 13 марта состоялось 128 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня Россия нанесла 76 авиационных ударов, применив 101 управляемую бомбу. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1043 дрона-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка, три боестолкновения еще продолжаются. Авиаударам подверглись Гранов и Казачья Лопань.

Трижды враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении, вблизи Голубовки, Загрызово и Богуславки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки. Четыре атаки еще продолжаются.

Семь штурмовых действий противника отбили наши защитники в районе Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении.

В настоящее время на Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дали достойный отпор.

На Торецком направлении наши военные отражали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, две - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиация противника нанесла авиаудары КАБами по районам населенных пунктов Покровск, Александрополь, Гродовка, Сухой Яр, Новопавловка, Новоукраинка, Зверево, Леонтовичи, Алексеевка.

Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 344 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три миномета, две пушки, восемь единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, самоходную артиллерийскую установку, восемь терминалов спутниковой связи, четыре пункта управления БПЛА и два окопных средства РЭБ оккупантов. Также украинские защитники поразили три пункта управления БПЛА и пушку врага.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили три вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. Авиаудару подверглась Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили пять атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Свободное Поле.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак захватчиков в районе Степного, Пятихаток, Свободного Поля, Ровнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар по району населенного пункта Львов.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска за сегодня отбили 14 атак противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор, российские захватчики нанесли 29 авиаударов, применив 45 управляемых авиабомб и осуществили 183 артиллерийских обстрела.