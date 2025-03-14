ЗСУ мали успіх під Покровськом, просування росіян на Курщині сповільнилося: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися під Покровськом. Між тим фіксується просування російських загарбників поблизу Лиману, Сіверська та Торецька, а також в Сумській та Курській областях.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 14 березня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області, та продовжують проводити зачисту в Суджі та на її околицях.

Разом з тим фіксується сповільнення просування путінських військ ближче до кордону в Курській області 13 березня порівняно з останніми днями, зазначили аналітики Інституту.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський 12 березня заявив, що дав наказ військам відійти з деяких невизначених позицій на Курському "виступі" та перейти на більш вигідні оборонні позиції в регіоні заради збереження особового складу.

Заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони РФ та командувач спецназом "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що війська РФ захопили та "зачистили" Суджу, та атакують населені пункти, що залишилися вздовж міжнародного кордону.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто захопили Поділ (безпосередньо на південь від Суджі), Гончарівку (на захід від Суджі), Заолешенку (на північний захід від Суджі), Рубанщину (на захід від Суджі) і н.п. Міловий (на південь від Суджі).

Російський "воєнкор" продовжував стверджувати, що поновлені українські удари HIMARS уповільнюють швидкість просування росіян на південь від Суджі.

Війська РФ також незначно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що російськіокупанти просувалися на північний захід від Басівки.

Як заявляв головком ЗСУ генерал Сирський, російські ВДВ і спецназ наступають уздовж міжнародного кордону і намагаються просунутися далі в Сумську область.

12 березня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що російські загарбники намагаються перекрити наземні лінії зв'язку ЗСУ уздовж міжнародного кордону в районі н.п. Новенке.

Українське джерело ISW, пов'язане з ГУР Міноборони України, заявило 13 березня, що війська РФ використовують всюдиходи (квадроцикли) на півночі Сумської області та намагаються використати свою перевагу в живій силі для просування в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що Сили оборони України контратакують біля Журавки, Басівки та Новенького.

13 березня українські ЗМІ з посиланням на джерела у військовій розвідці повідомили, що безпілотники ГУР завдали удару по Калузькому газобетонному заводу в місті Калуга. Джерела заявили, що Росія створила на цьому підприємстві тимчасову лінію з виробництва безпілотників.

Губернатор Калуської області Владислав Шапша заявив, що начебто уламки збитих безпілотників влучили в промислове підприємство в Дзержинському районі, спричинивши пожежу.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 13 березня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 12 і 13 березня атакували поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 13 березня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Дорошівки, біля Тополі, Красного Першого, вздовж річки Оскіл, поблизу Петропавлівки та Степової Новоселівки 12 і 13 березня.

Повідомляється, що російські загарбники посилюють бойові темпи на Куп'янському напрямку.

Українські військові, які діють на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомили, що окупанти останнім часом посилили свою активність у цьому районі, і що ворог атакує із застосуванням механізованої техніки та великої кількості особового складу.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що росіяни використали минулу ожеледицю, щоб перекинути техніку та піхоту через замерзлу річку Оскіл на західний (правий) берег.

Війська РФ 13 березня продовжили наступальні дії на напрямку Борова, але не змогли просунутися. Російські загарбники атакували поблизу Богуславки і Греківки 12 і 13 березня.

Повідомляється, що Сили оборони України здійснили контратаку на схід від Борової поблизу Надії.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 березня, показують, що війська РФ просунулися в південній частині Новолюбівки (на північний схід від Лиману).

Російські загарбники продовжували наступати в напрямку Нового, Зеленої Долини, Новомихайлівки, поблизу Ямполівки, Мирного та Колодязів 12 і 13 березня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Як показують опубліковані 12 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися до траси Т-0513 Сіверськ - Бахмут на північний захід від Сакко і Ванцетті (на південний схід від Сіверська).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 13 березня, показують, що російські загарбники просунулися до східної частини Васюківки (на захід від Сакко і Ванцетті).

12 і 13 березня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

13 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 13 березня війська РФ атакували біля самого Часового Яру та біля Озарянівки.

Нещодавно російські окупанти просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 березня, показують, що росіяни просунулися вулицею Михайла Грушевського в північній частині Торецька.

"ISW приховала оцінку просування Росії за своєю картою в північно-західній частині Торецька та Щербинківці (на захід від Торецька), оскільки ISW не помітила доказів тривалої російської присутності в цих районах, а також оскільки ISW спостерігала обмежені українські контратаки в центрі Торецька. Ці зміни не відбулися за останні 24 години", - пишуть експерти Інститутут

Аналітики додають, що російські "воєнкори" нещодавно заявили, що Сили оборони України контратакували та захопили позиції в цьому районі.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дружби та Леонідівки 12 і 13 березня. Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакують у районі Торецька.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив, що російські окупанти останнім часом значно збільшили кількість артилерійських ударів і штурмів на Торецькому напрямку, та збільшили чисельність своїх піхотних штурмових груп з 2-5 до 10 солдатів.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Як показують опубліковані 11 і 13 березня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися до південної околиці Шевченка (на південь від Покровська) і взяли під контроль більшу частину населеного пункту.

Однак в ISW додають, що не можуть підтвердити, що ЗСУ повністю звільнили село Шевченко на цей час.

Війська РФ наступали біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новотроїцького, Шевченка, Зеленого, Піщаного, Котлиного, Успенівки, Срібного, Новоолександрівки, Новосергіївки, Котлярівки, Звірового, Новоукраїнки, Ясенового та Надіївки 12 і 13 березня.

Російські "воєнкори" розповідали, що Сили оборони України контратакують біля Шевченка та Удачного.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 13 березня заявив, що російська активність у цьому районі зменшилася порівняно з початком березня 2025 року, та що ворог продовжує наступати невеликими групами піхоти, і використовує у цьому районі менше легкої бронетехніки.

Також речник зазначив, що росіяни проводять більше штурмів у хмарну погоду, та не використовують транспортні засоби під час ясної погоди. Речник заявив, що окупанти атакують тим же маршрутом і в один і той же час.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 13 березня заявив, що ЗСУ займають Преображенку (на південний захід від Покровська), що заважає просуванню росіян у Надіївці (на північ від Преображенки) та вздовж лінії Срібне - Троїцьке (на південний захід від Покровська та на південь від Преображенки).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська начебто займають приблизно 50% села Шевченко. Російське джерело ISW стверджувало, що війська РФ намагаються повернути втрачені позиції в Удачному, Піщаному, Шевченку та Зеленому.

Війська РФ 13 березня продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися. 12 і 13 березня російські окупанти атакували в районі Костянтинополя, Андріївки, Олексіївки та Розлива.

Російські загарбники 13 березня продовжували наступальні дії на Великоновосілкському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ наступали біля Бурлацького, Привільного, Новосілки, Новополя і Новодарівки 12 і 13 березня.

"Південна вісь"

13 березня російські загарбники продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. Війська РФ 12 і 13 березня наступали поблизу П'ятихаток, Степового, Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні атаки на Херсонському напрямку 13 березня.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України розповіли, що найбільш активно російські окупанти діяли на Покровському напрямку.