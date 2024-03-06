ВСУ на левобережье Херсонской области отбили три атаки: враг потерял 60 человек

Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Защитники отбили три атаки врага за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
Как отмечалось, главным и основным видом ведения боевых действий на этом участке фронта остается ежедневная контрбатарейная борьба.
"Наши подразделения продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг смог провести 3 штурмовых попытки без поддержки бронетехники", - говорится в сообщении.
Потери России составили 60 оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики, понеся потери, отошли на исходные позиции.
Кроме того, оккупанты не прекращают аэроразведку, продолжают давление артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны разных типов.
По состоянию на 14:00 в Черном море вражеских кораблей нет, а в Азовском море только один корабль. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.
Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.
6 февраля сервис DeepState обнародовал видео, где можно увидеть, что украинские защитники установили флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области.
Также в конце февраля Силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов.
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