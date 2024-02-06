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ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области

Крынки, Вторник 06 февраля 2024 22:29
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ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области Архивное фото: ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Херсонской области. В населенном пункте продолжают идти бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Отмечается, что россияне в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр.

"Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что российские оккупанты сосредоточились на Крынках Херсонской области. Захватчики пытаются выбить оттуда украинские силы.

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