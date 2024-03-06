ЗСУ на лівобережжі Херсонської області відбили три атаки: ворог втратив 60 осіб

Як зазначається, головним та основним видом ведення бойових дій на цій ділянці фронту залишається щоденна контрбатарейна боротьба.

"Наші підрозділи продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог спромігся на 3 штурмові спроби без підтримки бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії склали 60 окупантів вбитими та пораненими. Загарбники, зазнавши втрат, відійшли на вихідні позиції.

Крім того, окупанти не припиняють аеророзвідку, продовжують тиск артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів.

Станом на 14:00 в Чорному морі ворожих кораблів немає, а в Азовському морі лише один корабель. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.