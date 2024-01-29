Российские войска постоянно меняют свою тактику на Авдеевском направлении: карты ISW

Российские войска, вероятно, захватили Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Вероятно, что украинские войска вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

28 января российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку и восточнее Купянска, но не продвинулись вперед.

Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска в районе Синковки и Петропавловки.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что российские войска продолжают уделять приоритетное внимание Купянскому направлению и что боевая активность России более интенсивна вдоль линии Купянск-Лиман, чем вокруг Бахмута

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска (к северо-западу от Сватово) 28 января, но украинские военные источники пока не подтвердили эти утверждения.

Российские блогеры продолжали утверждать, что подразделения российской армии захватили Табаевку (к юго-востоку от Купянска) и господствующие высоты в этом районе после захвата Крохмального (к юго-востоку от Табаевки).

Российские источники также расширили украинскую интерактивную карту, на которой показана Табаевка, находящаяся под контролем России.

Российские войска недавно продвинулись западнее Кременной. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что российские войска продвинулись на поле к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Дибровы и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки;

к югу от Бахмута в районе Северного и Шумов.

Недавно российские войска подтвердили продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 28 января. Видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Степового (северо-западнее Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (юго-западнее Авдеевки).

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Очертино, Новобахмутовки и Степового;

возле самой Авдеевки;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

Российские блогеры утверждали, что российские войска расширили зону своего контроля возле ресторана “Царская охота” на южной окраине Авдеевки, при этом один блогер утверждал, что есть неподтвержденные сообщения о том, что российские войска полностью контролируют ресторан.

Украинский военнослужащий, проходящий службу на Авдеевском направлении, заявил, что украинские войска вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" и что российские войска постоянно меняют свою тактику на Авдеевском направлении.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к югу от Золотой Нивы (к юго-востоку от Великой Новосилки),

к западу от Старомайорского (к югу от Великой Новосилки);

к северу от Приютного (к юго-западу от Великой Новосилки).

Сообщается, что 28 января украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Работино, возле Новопрокоповки (чуть южнее Работино);

к западу от Вербового и возле Новофедоровки (обе к востоку от Работино).

Позиционные бои продолжались на левом берегу Херсонской области возле Крынков 28 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.