ВСУ на Лиманском направлении уничтожили РЛС "Зоопарк" вместе с экипажем (видео)

Украинские воины на Лиманском направлении обнаружили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк". Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время ведения разведки на Лиманском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка ССО обнаружено РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - говорится в заявлении.

Отмечается, что операторы ССО некоторое время сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.

В результате огневого поражения радиолокационную станцию противника уничтожено полностью вместе с экипажем. ССО отметили, что уже семь РЛС такого типа уничтожено "Медоидами".

"Зоопарк-1"

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника, а именно РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО.

Также используется для расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

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Силы обороны Украины уничтожают россиян

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1250 российских захватчиков, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до около 420 270 солдат.

За прошедшие сутки, 5 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 515 человек. Также наши воины уничтожили 71 единицу техники россиян.