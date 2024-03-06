ВСУ на Лиманском направлении уничтожили РЛС "Зоопарк" вместе с экипажем (видео)
Украинские воины на Лиманском направлении обнаружили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк". Процесс ее уничтожения удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Во время ведения разведки на Лиманском направлении операторами разведывательных беспилотных авиационных комплексов тактической группы "Медоед" 3-го отдельного полка ССО обнаружено РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - говорится в заявлении.
Отмечается, что операторы ССО некоторое время сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения.
В результате огневого поражения радиолокационную станцию противника уничтожено полностью вместе с экипажем. ССО отметили, что уже семь РЛС такого типа уничтожено "Медоидами".
"Зоопарк-1"
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника, а именно РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО.
Также используется для расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.
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Силы обороны Украины уничтожают россиян
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1250 российских захватчиков, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до около 420 270 солдат.
За прошедшие сутки, 5 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 515 человек. Также наши воины уничтожили 71 единицу техники россиян.
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