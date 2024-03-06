Еще корабль 21 танк и более 1200 оккупантов: Генштаб обязан потери России в Украине

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 1250 российских захватчиков, так что общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до около 420 270 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще один корабль, 21 танк и 50 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 420270 (+1250) человек ликвидировано;

танков – 6678 (+21) ед;

боевых бронированных машин – 12728 (+40) ед.;

артиллерийских систем – 10308 (+50) ед.;

РСЗО – 1008 (+1) ед.;

средства ПВО – 701 (+1) ед.;

самолетов – 347 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7921 (+58) ед.;

крылатые ракеты – 1918 (+1) ед.;

корабли/катера - 26 (+1) ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 13479 (+56) ед;

специальная техника – 1642 (+12).

Ситуация на фронте 6 марта

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 86 боевое столкновение. Военные отметили, что российские захватчики давят на двух направлениях в Донецкой области.

Также отмечалось, что авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. А подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".