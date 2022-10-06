Украинские военные уничтожили 25 важных целей россиян

К утру 6 октября украинские артиллеристы и ракетные войска поразили 25 целей врага, уничтожив несколько пунктов управления, склад боеприпасов и позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, а также 8 других важных объектов врага", - говорится в сообщении.