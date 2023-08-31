ВСУ ликвидировали около 200 россиян и уничтожили 6 складов боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В направлении Новоданиловки-Новопрокопки, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, провел 14 боевых столкновений. Кроме того, российские войска совершили 632 обстрела, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач.

Общие потери врага составили 181 человек (безвозвратные - 45, раненые - 135, плен - 1).

Также украинские бойцы уничтожили 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Кроме того, были уничтожены 6 складов боеприпасов и пункт управления врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях, тогда как россияне продолжают давить на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 610 российских оккупантов, таким образом росармия уже потеряла в нашей стране с начала полномасштабного вторжения около 263 020 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили в сутки 13 вражеских танков, 22 дрона и 26 ракет.