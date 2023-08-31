ЗСУ ліквідували майже 200 росіян та знищили 6 складів боєприпасів на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційного удару, провів 14 бойових зіткнень. Окрім того, російські війська здійснили 632 обстріли, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Антонівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Новоукраїнка, Шахтарське, Благодатне, Нескучне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області.

Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 181 особа (безповоротні - 45, поранені - 135, полон - 1).

Також українські бійці знищили 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БПЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено 6 складів боєприпасів та пункт управління ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулись на кількох напрямках в Запорізькій та Донецькій областях, тоді як росіяни продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Сили оборони України за добу ліквідували ще 610 російських окупантів, таким чином росармія вже втратила в нашій країні з початку повномасштабного вторгнення близько 263 020 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили за добу 13 ворожих танків, 22 дрони та 26 ракет.