ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева, который штурмовал Харьковскую область

Великобурлукское направление

Заметим, что на днях стало известно об обострении ситуации восточнее Волчанска. Россияне попытались растянуть линию боевого соприкосновения и прорвать оборону ВСУ в направлении Великого Бурлука.

В частности, в отчете отчет Института изучения войны 15 июля было указано, что российские так называемые "военкоры" утверждали, якобы оккупанты продвинулись на запад и юг от Мелового, а также атаковали у Большого Бурлука в районе Мелового.

Напомним, что сегодня утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боевых действий по всем направлениям фронта в Украине.

Мы также сообщали, что по состоянию на 16:00 россияне совершили 35 попыток атаковать позиции ВСУ.

В частности это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего.

Подробнее о ситуации по всем участкам фронта, можно узнать в сводке Генштаба.

А позже представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов объяснил, где сейчас решается судьба летней кампании РФ.

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