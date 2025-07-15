Первая тактически значимая активность: в ISW рассказали, где продвинулись войска РФ
Украинские войска недавно продвинулись в районе Лимана, Новопавловки и на западе Запорожской области, а российские - в Сумской и Запорожской областях, а также в районе Торецка, Покровска и Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области в районе Гуляйполя - это первая тактически значимая активность на этом участке фронта после украинского контрнаступления летом 2023 года", - сообщили аналитики.
Северная ось
Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что войска РФ продвигались в западной части Юнаковки.
Восток Украины
- Харьковское направление. По данным ISW, российские войска продолжили наступательные действия, однако продвижения не получили. Оккупанты атаковали в районе Волчанска и Зеленого.
- Великобурлукский район. Российские так называемые "военкоры" утверждали, будто оккупанты продвигулись к западу и югу от Мелового. Они атаковали возле Великого Бурлука в районе Мелового.
- Купянское направление. Вражеские войска атаковали в Российские войска атаковали в районе Кондрашовки, Голубовки и Радковки, а также возле Мирового, Синьковки, Каменки, Стройовки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного.
- Боровое направление. Российские войска атаковали в районе Загрызово и Колесниковки, в направлении Новой Кругляковки, возле Копанок, Грековки, Чернещины и Новосергеевки.
- Лиманское направление. Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.
- Северское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские войска продвинулись в районе Серебрянского леса к северо-востоку от Григоровки.
Торецкое направление
Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в западной части Новоспасского (к западу от Торецка), а также в центральной части Яблоновки вдоль улицы Ленинской.
Покровское направление
Также оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении - на северо-востоке Федоровки, юго-западе Разина и на северо-востоке Новоэкономического.
Новопавловка
Недавно украинские войска продвинулись на направлении Новопавловки - в районе Толстого и Поддубного.
Запорожская область
Украинские и российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Силы обороны продвинулись в северо-западной части Каменского. А оккупанты - вдоль улицы Молодежной на севере Каменского.
Ситуация на фронте
14 июля произошло 138 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.
Страна-террорист нанесла два ракетных удара, применив две ракеты, 64 авиационных ударов, сбросив 100 управляемых бомб.
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