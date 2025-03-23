ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян, которая обеспечивала переправу

Удары ВСУ по россиянам

Напомним, недавно ВСУ атаковали пункт управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области. В результате удара был ликвидирован замаскированный объект противника, уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

Также 21 марта Воздушные силы ВСУ ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, место размещения оккупационных сил было полностью разрушено. В результате удара уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы дронов.

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