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Воздушные силы ВСУ уничтожили место размещения оккупантов в Торецке (видео)

Торецк, Воскресенье 23 марта 2025 10:33
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Воздушные силы ВСУ уничтожили место размещения оккупантов в Торецке (видео) Фото: ВСУ уничтожили место размещения оккупантов в Торецке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушные силы ВСУ 21 марта ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области. Ликвидированы десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"21 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, место размещения оккупационных сил было полностью разрушено. В результате удара уничтожен личный состав врага - десантно-штурмовые группы и операторов дронов.

"Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении", - добавляют в ВСУ.

Напомним, днем ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области. Украинская авиация ликвидировала объект противника даже несмотря на то, что россияне применяли усиленные меры маскировки.

По данным Генштаба ВСУ, были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

Потери России на фронте

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже более 903 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1470 россиян.

В целом прошлый год для врага был рекордным по потерям. Как отмечали в Министерстве обороны Украины, наибольшие потери за все время войны РФ понесла в декабре 2024 года.

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