UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ЗСУ ліквідували у Херсонській області роту росіян, яка забезпечувала переправу

Фото: ЗСУ знищили роту окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська авіація завдала удару по зведеній роті росіян на тимчасово окупованій території Херсонській області. Рота забезпечувала переправу для ворожих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в окупованих Дніпрянах Херсонської області.

У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 

Удари ЗСУ по росіянах

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Внаслідок удару було ліквідовано замаскований об’єкт противника, знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.

Також 21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено десантно-штурмові групи та операторів дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонська областьГенштаб ВСУВійна в Україні