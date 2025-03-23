ЗСУ ліквідували у Херсонській області роту росіян, яка забезпечувала переправу

Удари ЗСУ по росіянах

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Внаслідок удару було ліквідовано замаскований об’єкт противника, знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.

Також 21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено десантно-штурмові групи та операторів дронів.

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