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ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян, которая обеспечивала переправу

Херсонская область, Воскресенье 23 марта 2025 15:06
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ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян, которая обеспечивала переправу Фото: ВСУ уничтожили роту оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская авиация нанесла удар по сводной роте россиян на временно оккупированной территории Херсонской области. Рота обеспечивала переправу для вражеских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Воздушные силы ВСУ 21 марта уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в оккупированных Днепрянах Херсонской области.

В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Удары ВСУ по россиянам

Напомним, недавно ВСУ атаковали пункт управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области. В результате удара был ликвидирован замаскированный объект противника, уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

Также 21 марта Воздушные силы ВСУ ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, место размещения оккупационных сил было полностью разрушено. В результате удара уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы дронов.

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