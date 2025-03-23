ВСУ ликвидировали в Херсонской области роту россиян, которая обеспечивала переправу
Украинская авиация нанесла удар по сводной роте россиян на временно оккупированной территории Херсонской области. Рота обеспечивала переправу для вражеских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Воздушные силы ВСУ 21 марта уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в оккупированных Днепрянах Херсонской области.
В результате поражения уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Удары ВСУ по россиянам
Напомним, недавно ВСУ атаковали пункт управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области. В результате удара был ликвидирован замаскированный объект противника, уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.
Также 21 марта Воздушные силы ВСУ ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области.
По данным Генштаба ВСУ, место размещения оккупационных сил было полностью разрушено. В результате удара уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы дронов.
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