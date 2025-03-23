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ЗСУ ліквідували у Херсонській області роту росіян, яка забезпечувала переправу

Херсонська область, Неділя 23 березня 2025 15:06
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ЗСУ ліквідували у Херсонській області роту росіян, яка забезпечувала переправу Фото: ЗСУ знищили роту окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська авіація завдала удару по зведеній роті росіян на тимчасово окупованій території Херсонській області. Рота забезпечувала переправу для ворожих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в окупованих Дніпрянах Херсонської області.

У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Удари ЗСУ по росіянах

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Внаслідок удару було ліквідовано замаскований об’єкт противника, знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.

Також 21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено десантно-штурмові групи та операторів дронів.

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