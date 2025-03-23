ЗСУ ліквідували у Херсонській області роту росіян, яка забезпечувала переправу
Українська авіація завдала удару по зведеній роті росіян на тимчасово окупованій території Херсонській області. Рота забезпечувала переправу для ворожих сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в окупованих Дніпрянах Херсонської області.
У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.
"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Удари ЗСУ по росіянах
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області. Внаслідок удару було ліквідовано замаскований об’єкт противника, знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання ворога.
Також 21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.
За даними Генштабу ЗСУ, місце розміщення окупаційних сил було повністю зруйновано. В результаті удару знищено десантно-штурмові групи та операторів дронів.
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